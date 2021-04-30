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東周投資會 (2021-04-30)

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劉嘉玲誤會超蓮已嫁竇驍

2021-04-30 列印
■超蓮早前接受嘉玲訪問。
■超蓮和竇驍有影皆雙。
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　　劉嘉玲早前接受內地傳媒訪問時，誤稱賭王何鴻燊女兒何超蓮和男友竇驍已結婚，引起網民熱烈討論。竇驍隨即否認「婚訊」，超蓮則表示仍在守喪期沒結婚計劃。嘉玲其後在社交網為「美麗的誤會​​​​」致歉。超蓮其後亦感謝嘉玲的祝福，並稱「有好消息再通知大家」！

圖：網上圖片

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