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東周投資會 (2021-04-30)

日報新聞 > 娛樂

做KOL影街拍 懶理變種病毒攻港 大肚岑麗香 坐地除罩周圍摸

2021-04-30 列印
大肚寫真 ■香香早前公開性感大肚寫真，手腳纖幼的她獲讚肥肚不肥人，身材Fit爆。
補妝抹嘴 ■近日變種病毒攻港，大肚香香周圍摸完冇消毒便用手抹嘴，認真唔衞生！
除罩坐地 ■為影靚相，脫去口罩的香香在人來人往的大館隨地坐。
高危「跨」欄 ■挺住8個半月「巨肚」的香香上身向前傾，並單手伸出欄外按住石壆擺Pose影相！
飲完開工 ■拍照前，香香在助手陪同下到石板街買鮮榨果汁飲，非常健康。
楔管啜汁 ■初時，香香和助手都未敢除罩，只好將飲管楔入口罩底啜果汁。
解放狂飲 ■坐低見人少少，香香即拉低口罩一口氣啜晒杯果汁，仲與助手開心密密斟。
開工整Props ■香香與助手一起製作拍照用的Props。
效果滿意 ■影了多張相後，擁豐富拍攝經驗的香香睇完Playback好快便OK，隨即上二樓繼續影。
事業心重 ■腹大便便的香香早前仍出席品牌活動賺外快，她認為能做主婦又繼續工作是福氣。
三年抱兩 ■香香於今年2月初在社交網貼出全家福，宣佈懷第二胎B仔「小腰果」。
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        現年36歲的岑麗香（香香）與金融才俊老公強強（Joshua）結婚4年多，前年3月誕下兒子吳主軒（Jacob）後便大大減產，近年主力轉型做KOL，不時於IG貼「網紅照」Sell美妝和Fashion；直至去年中，香香終回巢拍新劇《BB大晒》，以為她全面「復出」，話咁快又陀第二胎仲要又係仔，預產期為下月。日前《頭條日報》記者在中環撞到香香及助手為品牌唇膏影街拍，挺住巨肚的她除罩周地坐之餘，仲周圍摸完冇消毒手就補妝抹面！喂！疫情未退㗎！

採訪：張詠森

        疫情下再度懷孕，但曾表示「能做主婦又繼續工作是福氣」的岑麗香卻未有停下來，平時除了湊仔、與老公拍住上搞時裝生意外，又頻頻接Online job為品牌做宣傳，早前更無懼「中招」，亮相人多的公開活動搵真銀。可能在溫哥華長大的關係，鬼妹仔性格的香香真係既大膽又不拘小節，即使新冠肺炎變種病毒在本地蔓延，她似乎都冇有怕。日前下午3時許，懷孕8個半月的香香捧住個盒，與女助手行到石板街買鮮榨果汁，隨後步行至大館搵位坐底慢慢歎Juice。

防疫意識薄弱

  起初，戴住口罩的香香將飲管從口罩底放入口啜，睇完景坐低傾了一輪後，她見人流唔太多，索性拉低口罩大啖飲，飲完即打開個盒開工，原來今次是為品牌唇膏影靚相。企起身執吓個頭時，身穿米白色恤衫襯杏色高腰褲的香香，將衫尾綁成蝴蝶令腰間露出「巨肚」；接着，她便脫下口罩周地坐，補妝期間更用四圍摸過兼冇消毒的手抹嘴，防疫意識有啲低喎！揸住唇膏、擺近塊面影了多張Close-up後，兩人便移師二樓再影過；為求拍出女神Feel，腹大便便的香香仲不惜將上身向前傾，一手跨過圍欄按住石壆、一手拎住唇膏繼續擺Pose，而孕肚就畀鐵欄壓到實一實，真係睇見都覺得牙煙！最終影足兩小時，二人才捨得離開。
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