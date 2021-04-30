做KOL影街拍 懶理變種病毒攻港 大肚岑麗香 坐地除罩周圍摸

現年36歲的岑麗香（香香）與金融才俊老公強強（Joshua）結婚4年多，前年3月誕下兒子吳主軒（Jacob）後便大大減產，近年主力轉型做KOL，不時於IG貼「網紅照」Sell美妝和Fashion；直至去年中，香香終回巢拍新劇《BB大晒》，以為她全面「復出」，話咁快又陀第二胎仲要又係仔，預產期為下月。日前《頭條日報》記者在中環撞到香香及助手為品牌唇膏影街拍，挺住巨肚的她除罩周地坐之餘，仲周圍摸完冇消毒手就補妝抹面！喂！疫情未退㗎！



採訪：張詠森



疫情下再度懷孕，但曾表示「能做主婦又繼續工作是福氣」的岑麗香卻未有停下來，平時除了湊仔、與老公拍住上搞時裝生意外，又頻頻接Online job為品牌做宣傳，早前更無懼「中招」，亮相人多的公開活動搵真銀。可能在溫哥華長大的關係，鬼妹仔性格的香香真係既大膽又不拘小節，即使新冠肺炎變種病毒在本地蔓延，她似乎都冇有怕。日前下午3時許，懷孕8個半月的香香捧住個盒，與女助手行到石板街買鮮榨果汁，隨後步行至大館搵位坐底慢慢歎Juice。



防疫意識薄弱



起初，戴住口罩的香香將飲管從口罩底放入口啜，睇完景坐低傾了一輪後，她見人流唔太多，索性拉低口罩大啖飲，飲完即打開個盒開工，原來今次是為品牌唇膏影靚相。企起身執吓個頭時，身穿米白色恤衫襯杏色高腰褲的香香，將衫尾綁成蝴蝶令腰間露出「巨肚」；接着，她便脫下口罩周地坐，補妝期間更用四圍摸過兼冇消毒的手抹嘴，防疫意識有啲低喎！揸住唇膏、擺近塊面影了多張Close-up後，兩人便移師二樓再影過；為求拍出女神Feel，腹大便便的香香仲不惜將上身向前傾，一手跨過圍欄按住石壆、一手拎住唇膏繼續擺Pose，而孕肚就畀鐵欄壓到實一實，真係睇見都覺得牙煙！最終影足兩小時，二人才捨得離開。