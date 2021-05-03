撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致
髮型：Lab two [email protected] kwok 化妝：諺曈‧小白
服裝：MARINA RINALDI
安安姐收到曾志偉和王祖藍邀請後，認為節目很適合自己做，所以接受挑戰，「個節目元素真係幾啱我做，所以佢哋一搵我係幾鍾意，我又未做過主持O添，挑戰吓幾得意，又唔算有太大壓力，始終自己做咗咁多年媽媽，喺做媽媽嘅所有過程，同埋湊細路仔都算叫做有經驗啦，都有好多嘢可以分享。」
至於跟羅敏莊及陳凱琳合作，安安姐一樣有讚冇彈，「我哋當然認識，但唔係太熟，但又冇專登去夾過，第一日拍嘅時候出奇地默契幾好，唔知點解個frequency、個默契幾好，所以件事出嚟幾舒服，同埋大家唔同位置講嘢，因為大家年紀唔同，share嘅嘢都唔同。反而我會聽番佢哋最新一輩嘅資訊，可以返去同我個女傾吓，攞定料畀個女。」
談到即將做婆婆，安安姐自言心情既興奮又擔心，「個女決定咗生BB，跟住睇到佢真係佗BB，我自己好感動，可能我同啲女感情好深厚，非常之錫佢哋，自己經歷過做媽媽，肯做媽媽係件好偉大嘅事，我同佢講嘅時候都眼濕濕，『因為真係唔容易㗎！你肯去負起呢個責任，兩夫妻都唔簡單，因為將來面對生活有好多嘢係好唔一樣，你真係咁鍾意細蚊仔，你又知道將來面對所有嘢，都肯去做呢樣嘢，我覺得好偉大囉！』佢哋未佗嘅時候，決定話要做爸爸媽媽，我都將所有好同唔好嘅嘢，講晒畀佢哋聽，畀佢哋知道要面對啲咩，佢哋知道晒，係好擔心，當然亦都好興奮，擔心始終身體上有好多變化，其實生BB都危險，始終自然生危險性高啲，所以都好擔心佢。」安安姐已決定暫時停工專心湊孫，「雖然佢都有個陪月，但都係睇住吓，就算唔係睇住個BB，都幫手睇吓個女。」