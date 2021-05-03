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42歲濱崎步宣佈再生B 經手人疑是舞蹈員男友

2021-05-03 列印
■濱崎步報喜，誕下第二胎，但沒有公開詳細資料。
■荒木被拍到拖大肚步姐行街，疑是BB父親。
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　　42歲日本樂壇天后濱崎步，去年元旦失驚無神宣佈已於前年11月誕下一子，做未婚媽媽，但當時因她在佗B的期間多次開騷，被懷疑找代母所生，但其後步姐母親已否認。到去年10月，步姐又再宣佈懷第二胎，預產期是上個月。

　　前晚深夜步姐在其收費歌迷會網站公佈喜訊，表示日前已經誕下第二個BB。步姐雖公開了誕B喜訊，但沒有提及BB的出生日期及性別。步姐結過兩次婚，都是失敗收場，與前兩任老外丈夫都沒有子女，到前年誕子亦沒有公開BB的父親是誰，外界指42歲的步姐近年只與22歲的小鮮肉舞蹈員荒木駿平拍拖，荒木被拍到拖着大肚步姐外出，相信經手人正是荒木。

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