宋仲基《黑道律師》大結局劇迷不捨

韓國男神宋仲基主演的tvN劇集《黑道律師文森佐》昨晚播出大結局，大批劇迷表示很期待但又很不捨。前晚播出的第19集平均收視獲得11.9%，雖然未能突破18集12.3%收視的新高，但仍屬同時段冠軍。前晚一集講到大奸角澤演施計逃離拘留所後將全汝彬與郭東延綁架，引宋仲基現身，到尾段時，全汝彬更為宋仲基擋子彈，最終背部中槍，生死未卜。



至於宋仲基前妻宋慧喬，在前年離婚後到最近才再重投拍劇工作，現正拍攝SBS新劇《現在正分手中》。喬妹連日來獲圈中好友送上餐車打氣，她在社交網大晒男星劉亞仁送上咖啡車的照片，劉亞仁更在杯上更寫着：「我愛你。宋慧喬，祝你長壽！」



