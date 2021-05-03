宣佈破產後即被「逼遷」 韓君婷斥蔡國威借她搲撈

有傳韓君婷破產後即被蔡國威「逼遷」，韓君婷回覆本報記者時無奈地表示，這兩年來，蔡國威一直以她的名聲，不停約記者去做訪問，在無線搲撈，她說：「我破產之後，他當晚問我幾時搬走？而該星期我搵樓期間很不開心，好難受！每日要睇他面色，真的很難受……真係睇清楚呢個人囉！」



韓君婷重申：「我住在他家中兩年，但我冇白食白住，所有嘢做足㗎！這兩年來記者偷拍、做新聞，全部由他操控……其實由當初他說我食他、住他、靠他，他又突然間改口風，說我有畀錢！」



對於蔡國威用四點駁斥她指控，韓君婷沒好氣說：「我不想逐點、逐點、逐點回應他了！因為這個人只會逐點、逐點、逐點講大話落去，我不想再講這個人！」



