衛蘭期待黎明開騷講嘢多過唱歌

衛蘭（Janice）昨日在《廣東歌101》音樂會獻唱，提到近日登上美國紐約時代廣場（Times Square）的巨型LED屏幕上，她大感驚喜，並希望獲選是因為自己的歌和聲音，也希望趁機進軍海外市場、推出英文專輯，以及到外國宣揚廣東歌。



提到有傳紅館的聖誕和跨年的黃金檔期變「邪期」、黎明相隔10年再踏紅館也寧選7月暑假開騷，衛蘭笑言不迷信、可考慮嘗試申請今年的這個檔期。對於前老闆黎明開唱，她大呼期待，同事已託她買飛，自己也很想看，笑指期待黎明講嘢多過唱歌，因為很深奧，不諱言通常對方的金句要隔5年後才明白，有些至今仍似明又不明。



