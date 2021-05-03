劉嘉玲黃曉明飯聚 無預Angelababy

西甲爭冠形勢緊湊，現排第四的西維爾，少賽一場下目前距離榜首馬德里體育會六分。今晚聯賽主場鬥進攻啞火的畢爾包，近況不俗的前鋒安尼斯利勢以入球領軍取勝，為球隊收窄差距，保持爭冠希望，主勝去馬。（Now632台周二凌晨3:00直播） 本輪榜首馬體會作客淨勝艾爾切一球，故得七十分的西維爾今場賽前以六分落後前者排第四，所以少賽一場的他們今仗必須贏波收窄差距，。前鋒安尼斯利近三輪西甲收穫兩球，狀態不俗，今仗勢擔當取分之匙領軍奏捷，延續近八場聯賽七勝一和多勢，並矢言：「我想贏西甲，現在要於餘下賽事連勝才有機會奪冠。」 踢少一場差六分 畢爾包有隊長蒙尼恩續因大腿受傷缺陣，今仗要靠各賽近九仗...

2021-05-03