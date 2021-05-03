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劉嘉玲黃曉明飯聚 無預Angelababy

2021-05-03 列印
■劉嘉玲與黃曉明飯聚後離開餐廳。網上圖片
■嘉玲與黃曉明分別前先擁抱一下。網上圖片
■黃曉明（右一）與劉嘉玲、偉仔都十分稔熟。資料圖片
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　　劉嘉玲、黃曉明前晚與一班友人聚餐，眾人離開時被內地傳媒拍下短片。早前黃曉明的太太楊穎（Angelababy）自爆被嘉玲拉黑（列黑名單），事後嘉玲在活動上公開解釋是因為經常換微信帳號，間中會忘記通知一些長時間沒聯絡的朋友。

　　前晚聚餐結束時，嘉玲擁抱住黃曉明，還在他背上拍了兩下，二人關係十分稔熟，曉明則向嘉玲鞠了一個躬，表現得畢恭畢敬，當嘉玲走遠後，曉明還向她一直揮手，一副依依不捨的樣子，至於Baby就未見出席今次飯聚。

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