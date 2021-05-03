﻿無辜「被第三者」火滾爆真相 裕美證麥貝夷有男友 仍跟翟威廉過夜

35歲麥貝夷（Karene）早前接受本報訪問時委屈哭訴被「賤男」舊愛食完唱，強調兩人有戴避孕套進行安全性行為並非「炮友」關係，矛頭直指翟威廉（William）。兩人的共同朋友裕美本不欲多事置身事外，點知被女方拉落水「被第三者」，真心嬲的裕美愈諗愈㷫決定將真相公開，強調19年曾介紹男仔俾Karene識，兩人拍拖至上年尾才分開，「根本麥貝夷同翟威廉冇拍過拖，男女雙方都深知肚明只係『朋友』關係。」裕美指翟威廉衰鹹濕，但成年人你情我願，同時亦勸麥貝夷「明知對方唔愛自己，就唔好再糾纏落去啦。」



麥貝夷「炮友」風波愈爆愈多，仲講到賤男前度搭上閨密，裕美躺着也中槍，她不滿說：「麥貝夷拉埋我落水，引導傳媒嚟誤會我，佢有責任同我講返兩句，所以我發訊息俾佢，要求佢喺社交網發文澄清，點知佢回應話『要講嘅都講晒喇！』乜呢啲算係朋友嚟咩？佢只係想做佢想做嘅事，唔顧其他人生死，我真係好嬲㗎！呢單嘢我曾經同翟威廉講過：『o依家佢（麥貝夷）搞埋我喇！』William驚到唔想再講嘢，相當無奈話：『佢編織嘅故事好震憾，都叫咗佢唔好咁癲㗎啦！』」



上親Happy Live就過埋夜



19年，麥貝夷有段感情空窗期，因為跟裕美好Friend故常到她家中作客，兩人甚至經常瞓埋一齊，當時無所不談，閨密無誤。當年裕美撮合咗麥貝夷同林作好友Edmond Luk拍拖，至半年前才分手：「其實麥貝夷同Edmond拍拖前後，甚至拍拖期間都有上Happy Live唱歌，Happy Live喺夜晚做，咁嗰晚我就預咗佢唔會上嚟我度瞓。」裕美更開到名提及翟威廉：「我同麥貝夷好close嗰陣，佢曾經同我講過，同翟威廉只係『朋友』，唔會鍾意佢，亦冇提過兩人拍拖，就算上去Happy Live，都只係交代話『我又上去佢度做……Happy Live』，所以我係好肯定佢哋唔係拍拖，賠乜都得，否則我唔會介紹男仔畀佢。」不過，其後我睇唔過眼，好言相勸佢唔好咁對Edmond，怕佢會玩出火，佢就當我係敵人，怪我好鬧佢，嬲咗我。」裕美坦言同麥貝夷相處壓力好大，「只有佢講，冇人講，仲成日自行幻想，試過同佢一齊坐uber，司機見佢喺車上喊就請佢食糖，司機只係出於好意，都有遞埋畀我食㗎！點知佢諗多咗黑晒面兼發晒癲，以為對方想佔佢便宜，惡到不得了，搞到我幾唔好意思呀！佢成日覺得全世界嘅男人對佢都有企圖，真係要去睇精神科醫生。」



勸麥貝夷要學識保護自己



最後裕美為William討回公道：「翟威廉有佢嘅生活模式，佢係坦承嘅人，直認單身7年係有性伴侶，唔會陰你，唔會o氹你做啲乜，做乜都清清楚楚，佢同麥貝夷嘅關係，兩人都心知肚明，所以今次嘅事，我同佢都笑咗，一致覺得麥貝夷有需要去睇醫生。」問到William係咪衰鹹濕呢？裕美大笑說：「邊個男人唔鹹濕？逢場作興吓，但佢明買明賣，成年人你情我願啫。我奉勸麥貝夷，做女人唔係叫男伴戴套進行性行為，就叫做識得保護自己，而係要確立同男方關係，明知對方唔愛自己，就唔好再糾纏落去。」



採訪：方騫平 攝影、張詠森