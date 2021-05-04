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阿嬌澄清「永不結婚」言論

2021-05-04 列印
■阿嬌在內地綜藝節目中，大談對婚姻睇法。
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　　鍾欣潼（阿嬌）於2018年與台灣「醫界王陽明」賴弘國在香港註冊及擺喜酒，可惜這段婚姻只維持了14個月，最終離婚收場。現時單身的阿嬌最近參與內地綜藝節目《怦然心動20歲》，官方網頁上載了她對婚姻的睇法。

　　對於曾揚言永不再婚的言論，阿嬌表示當時她回應記者只說覺得自己不會再結婚，不過變成「永不結婚」，她說：「我覺得這一刻不會，但不知道以後會不會？（一句說話被放大？）對，我並沒有很確定說以後不結婚。」

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