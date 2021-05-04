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賀來賢人被偷拍鬧爆狗仔隊

2021-05-04 列印
■賀來賢人與榮倉奈奈經常被狗仔隊偷拍。
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　　31歲日本男星賀來賢人與女星榮倉奈奈婚後，一直擁有幸福家庭，事業上升之際，一家人卻成為狗仔隊的目標。上周五出版的《FRIDAY》，再次刊出賀來帶着四歲孩子外出的照片，賀來更蹲下來o氹孩子，一副慈父相。但私生活照再次被刊登之後，賀來即嬲到「着火」，他在社交網上載短文，鬧爆狗仔隊經常偷拍其子女，「可以不再這樣做嗎？今次是我最後一次說了！」賀來於前年4月亦曾於社交網警告過狗仔隊，但仍然無效；今次上載文章後，不到半天就獲得近26萬個讚。

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