﻿激咀譚俊彥半分鐘 靚湯揭馬明 9秒9睇完

「靚湯」湯洛雯昨日出席新劇拜神儀式時透露，她與馬國明拍拖後未拍過親熱戲，但他們有共識若劇情需要都會拍，而馬明亦有「極速」看過，她拍拖前與譚俊彥演的約半分鐘嘴對嘴激吻戲，並「9秒9」極速睇完！



湯洛雯（靚湯）、馬德鐘（馬神）、何廣沛及郭柏妍等，昨日齊出席無線（TVB）新劇《雙生陌生人》拜神儀式，靚湯與馬神在劇中是初戀舊情人，有很多對手戲，問的可有親熱鏡頭？靚湯劇透馬神在劇中不辭而別，故沒有親密接觸。



馬神怕曬到變黑人



靚湯指即使是拍牀戲，若劇情需要都會拍，電視的尺度亦有限。她說與男友馬國明從沒要求對方不拍親熱戲，之前她與譚俊彥在《失憶24小時》約半分鐘嘴對嘴激咀戲是拍拖前拍下，她更爆馬明是以「9秒9」極速看過該幕。問馬神會否好大壓力？他說沒有諗過，開工投入角色是演員份內事，劇本暫未有親熱戲。靚湯早前拍攝農莊主景被蚊狂針，並大讚馬神開工準備蚊怕水及防曬用品。馬神笑言容易曬黑，不塗防曬恐怕會變「黑人」！



生日玩Staycation



靚湯今周四就踏入34歲，當日暫不需要開工，故計劃香港一日遊，擬到主題公園、行山及Staycation。問到是否因為馬明已返港好開心？靚湯說一向都開心，馬明早前在內地拍劇時，他們亦有以視像聯絡。



同場的何廣沛與郭柏妍、蔣家旻在劇中發生「三角戀」，他笑言想享齊人之福「全都要」！問他怕不怕激嬲緋聞女友朱晨麗？他強調只是工作。問到現實中是否想享齊人之福？他戲言心入面想，但不要講出來！郭柏妍則說若需要拍親熱戲亦沒問題，亦可以素顏上陣！