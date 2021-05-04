﻿登封面晒女人味 Billie為身形被嘲爆粗

19歲當紅美國歌手Billie Eilish常以染髮、闊衣闊褲便服Look示人，最近擔任《VOGUE》雜誌英國版封面女郎並接受訪問，罕有地以性感女裝晒身材，分別穿上束衣及貼身連身衣，盡顯女性魅力，而該輯相片的靈感是參考已故性感尤物瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）。她說除了一個人發呆的時候，自己從未試過此等穿着。



早前屢被網民嘲笑身形走樣的Billie爆粗道︰「這是要表達有甚麼可令你感覺良好。如果你想做整容手術，就去做；如你想着裙，但有人告訴你着裙顯得你『大隻』，X，不用理，只要你覺得好看，你就好看。」另外，Billie日前推出新歌《Your Power》MV，當中有她被大蟒蛇纏身纏頸的鏡頭，而更是危坐高處，拉近和拉遠的畫面同樣震撼！圖：網上圖片