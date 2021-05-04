  • 2021年5月4日 星期二
  • 30º
  • 68%
熱門： 大律師公會姜濤利君雅荃威花園強制檢測

日報新聞 > 娛樂

﻿林夏薇笑老公似克勤上身

2021-05-04 列印
■林夏薇前晚在台上獻唱。
■《開心》完騷後台前幕後大合照！
Previous Next

　　曾志偉擔任無線副總經理推行連串節目改革，周日直播的《開心大綜藝》是主打，他每集都會企足全晚監場，完騷後與台前幕後大合照鼓舞士氣。前晚播出《開心》第四集有《逆天奇案》及《好聲好戲》班底亮相。

　　久未在台上表演的林夏薇前晚有獻唱及表演趣劇，坦言感到緊張，事前在家積極練習，老公給很多意見，似比她更緊張！林夏薇說：「我明明在家練習，但似參加《星夢傳奇》，老公變了李克勤！」林夏薇強調老公的意見中肯，對她有很大幫助呢！
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd