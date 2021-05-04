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﻿吳海昕高呼：好想去日本呀！

2021-05-04 列印
■吳海昕在9月會到台灣拍劇。
■Manson將演出音樂劇。
■（左起）許賢、Jessica及蘇致豪遲到。
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　　吳海昕（Sofiee）昨日出席一公開活動時，見到充滿日本色彩的佈置，令她憶起前年在北海道拍攝劇集《二月廿九》，並說出不少愛到日本旅行者的心聲說：「好想去日本呀！」《二》劇續集將在9月開拍，吳海昕將要到台灣開工，希望屆時抵台隔離期已縮短。

　　短片頻道《試當真》成員陳苡臻（Jessica）、許賢和蘇致豪遲到，累其他人冒雨等候拍大合照。有指王雍泰（前藝名：龍志權）加盟該頻道？陳苡臻認為百花齊放更好玩！另外，Manson（張進翹 ）亦有出席，他透露將在8月參演音樂劇《攣攣成人禮》。
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