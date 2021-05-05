身處香港一間酒店隔離中嘅喬寶寶，好快又同香港觀眾見面。他表示，o依家英國疫情算係受控，50歲以上嘅中老年人，同埋長期病患亦優先處理晒，o依家去到40歲群組：「所以我哋一家人都打晒針，包括行動不便嘅細仔，而大仔係照顧者都係優先類別，不過，喺今年一月未接種前，住喺李斯特城嘅家姐、姐夫、外甥兩公婆及外甥子女，全家都中咗招，姐夫病足10日，辛苦到連嘢都講唔到。」
印度家人大部份已移民
喬寶寶雖然有高膽固醇，但打疫苗前都唔驚得咁多：「我同老婆分別出現手臂痛、發冷及發燒情況，休息咗3日就冇事，反而細仔及媽媽打唔同牌子疫苗就冇乜副作用。」提到印度疫情嚴峻，確診人數不斷上升，寶寶嘅親人經已移居加拿大同英國，只有一啲鄉里及老婆親人仲留喺印度北部旁遮普邦，所以好少返去：「相比起印度中南部，疫情嚴重好多，屍體多到排隊燒都燒唔切！冇辦法啦，啲人危機意識冇咁強，大多數唔戴口罩，宗教又多，政府又鬆懈，成個印度打到兩針疫苗嘅佔人口都唔夠2%，所以自3月出現變種病毒後，情況一發不可收拾。我老婆有個30幾歲親人就咁樣『到頂』，o依家真係要打咗疫苗先可以救到命，好似鄰國不丹咁，超過9成18歲以上嘅人口都打咗針，佢哋暫時得1宗死亡事件。」