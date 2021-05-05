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MIRROR演唱會明晚開鑼 杜琪峯：可能去「裝吓」

2021-05-05 列印
■MIRROR的演唱會將於明晚開鑼。資料圖片
■杜琪峯、Anson Lo及欣宜出席發佈會。
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　　人氣男團MIRROR的演唱會將於明晚開鑼。名導杜琪峯與MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）及鄭欣宜昨日出席虛擬銀行廣告發佈會時，亦有談到這個話題。問杜Sir會否入場欣賞MIRROR的演唱會？他說：「可能會去『裝』吓！睇吓『裝』到幾耐囉！」

　　Anson Lo則說：「杜Sir嚟裝吓，我哋都好開心㗎喇！」談到繼姜濤排舞暈倒後，Edan及Anson Lo亦告抱恙，Anson Lo說：「我目前情況OK。」杜Sir即笑說：「你哋有十幾個，唱得唔好都冇人知！你唔得咪叫啲兄弟頂一頂囉，唔係要咁多兄弟嚟做乜呀？」

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