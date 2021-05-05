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忙備戰開騷拍戲　城城忘記母親節將至

2021-05-05 列印
■城城盼兩女長大後再重溫他的作品。
■城城感謝台前幕後及入場影迷支持他的新片。
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　　郭富城主演電影《秘密訪客》在內地上映3日，票房已超過1.5億元人民幣，他前晚在港現身首映禮時表示：「多謝支持這部作品的人。太太和家人今晚都會捧場，但兩位囡囡年紀太細，待她們長大再重溫我的作品。」

　　提到下周日（9日）是一年一度的母親節，城城直言忘記了！因他正忙於勤力練書法，準備今月開拍的新戲及年底舉行的演唱會。現獲提醒，當然會代兩女買花送給太太表心意。另外，城城的演唱會日期與場地一直保持神秘，他前晚透露並非在紅館舉行，詳情有待大會正式公佈。

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