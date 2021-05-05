Karen坦言，因被Juno的誠意打動而再度合作，「上次《瑕疪》係前菜，好正但唔夠喉，撞啱舊年夏天英國封城時收到Juno嘅短訊，話有首歌好啱我唱，聽完發現唔係一般嘅廣東歌，旋律本身已經好有畫面。」兩人其後短訊往來，本來未打算回港的Karen亦因為這次合作而返港！
「前菜」好正唔夠喉 莫文蔚被Juno感動回港
Karen坦言，因被Juno的誠意打動而再度合作，「上次《瑕疪》係前菜，好正但唔夠喉，撞啱舊年夏天英國封城時收到Juno嘅短訊，話有首歌好啱我唱，聽完發現唔係一般嘅廣東歌，旋律本身已經好有畫面。」兩人其後短訊往來，本來未打算回港的Karen亦因為這次合作而返港！
與夫爭執後直播虐兒 官斥行為惡毒 狠母滾水淋子女 判囚30月
狠心媽媽與丈夫通電話起爭執，竟遷怒於一對年幼子女，視像直播以熱水淋十歲女兒Y和七歲兒子X，驚動鄰居報警。這名母親早前承認普通襲擊、有意圖導致身體受嚴重傷害及有意圖而企圖導致身體受嚴重傷害罪。區域法院法...
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「五一」連假開始 十萬人逼爆天安門
內地「五一」一連五日黃金周假期開始，大批民眾外遊，全國多地湧現人潮。在北京，天安門天未光已有人群聚集，等候觀看升旗儀式。有導遊估計，現場最少有十萬人，人數較往年多。但亦有遊客直言，人潮擠逼，影響旅遊體...
2021-05-03
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蓋茲離婚 財產分配受關注
曾經是全球首富的美國微軟集團創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）和他的妻子梅琳達（Melinda Gates）周一發表聯合聲明，宣佈離婚，結束二十七年的夫妻關係。不過，他們仍會繼續合作，做好他們共...
2021-05-05
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眺望維港海景 蔚然簡約大廳透亮簇新
西半山單幢豪宅蔚然，位處小學11校網內，網內有多間著名學校，而且，物業距離中環及金鐘等商業區亦相當便捷。是次帶大家走訪該盤蔚然罕有大戶，實用面積1589方呎，4房雙套房，居高臨下，眺望招牌維港海景。 ...
2021-05-05
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科技股受壓 納指急挫261點 耶倫稱或加息防經濟過熱
雖然股神巴菲特日前大呻去年賣錯蘋果公司股份，但連同蘋果在內的科技股昨晚普遍下挫，拖累美股三大指數全線向下，杜指早段挫198點報33914點，跌幅0.58%；納指跌近2%，報13672點，跌297點；標...
2021-05-05
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大師剛柔並濟 藍獅再擒「皇」
杜曹一月尾接掌車路士即展現戰術大師風範，上周二歐聯四強首回合作客皇家馬德里，便以尼高路簡迪和佐費奴費路，克制對手中場黃金三人組，賽和1:1兼獲作客入球。今晚次回合，這名德國籍領隊勢再遣此一剛一柔組合控制大局，主場擊退銀河艦隊躋身決賽，捧主勝。 （Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周四凌晨3:00直播） 一月底取代林柏特成為藍獅主帥後，杜曹即領軍所有戰線廿三仗十五勝六和兩負，期間面對多位風格迥異的世界頂級名帥均保持不敗，盡展戰術大師風範。上周二遇上率銀河艦隊三奪大耳朵盃的施丹，他便藉簡迪和佐真奴分工合作，最終打和1:1取得寶貴的作客入球。 佐真...
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升級新版 Q2 35TFSI 租好過買?
奧迪新改良版Q2 35TFSI以不到三十萬元價錢開售，代理同時宣佈顧客可通過Audi On Demand服務，以月租$8,990起長期租賃，當中已包括牌費及保險，是否租好過買？文：彭志揚圖：Willi...
2021-04-30
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陳豪搏殺 萬能阿媽裝嵌剪髮乜都識 40歲陳茵媺街頭暴走 陪仔女放電
上月16日「入五」的陳豪（阿Mo）3月為無線新劇《白色強人II》到內地拍攝，直至周日（2日）才回家。21日酒店隔離加1個月的拍攝時間，搞到阿Mo五十大壽也要透過視像與家人隔空慶祝，一向識做的陳茵媺（A...
2021-05-05
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社論——變種病毒蠱惑 急須強化「外防」
全球新冠肺炎疫情出現新的風險，變種病毒正在各地擴散，除了觸發多國疫情反彈，染疫傷亡的人數亦上升，也令各地政府的抗疫工作面臨更大的挑戰。香港亦正面對變種病毒入侵的考驗，近日的確診者，以外地輸入變種病毒患者為主。令人擔憂的是，變種病毒比較難檢測，已經發生強制檢疫之後疑走漏染疫者的事件，港府急須應變，是時候主動出擊，加固外防抗疫措施。 對疫情嚴重國家，港府實施「熔斷機制」，停止這些國家的航機來港。但早前幾個疫情嚴重的國家，被港府實施「熔斷」航班前，已有不少人入了境，部份通過酒店的隔離檢疫，進入社區後，才驗出帶變種病毒，反映酒店防疫措施或不足夠，當局要從速檢討，首先與酒店商討改善，...
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頭號目標——超威星 一注獨贏
剛周日賽事做直播節目中途，例牌要與黃總出外吸吸新鮮空氣，談到當日曾下雨，偏差難以掌握之餘，連每場的放頭馬都估不中，選馬信心大失；但如選正路大熱門，若連大熱都貼不中時，更醜怪！這引發出一個值得思考的問題...
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