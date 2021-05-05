「前菜」好正唔夠喉 莫文蔚被Juno感動回港

莫文蔚（Karen）及麥浚龍（Juno）繼15年《瑕疪》後，再度合作新歌《因一個人而流出一滴淚》，兩人早前分享合作點滴，並透露或有機會合作拍戲。



Karen坦言，因被Juno的誠意打動而再度合作，「上次《瑕疪》係前菜，好正但唔夠喉，撞啱舊年夏天英國封城時收到Juno嘅短訊，話有首歌好啱我唱，聽完發現唔係一般嘅廣東歌，旋律本身已經好有畫面。」兩人其後短訊往來，本來未打算回港的Karen亦因為這次合作而返港！



