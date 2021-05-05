《萬物有時》歌詞着上身 Sammi：每件事都有出路

鄭秀文（Sammi）近日推出新歌《萬物有時》，她更穿上以有歌詞的裙子拍攝該曲MV，甚至指甲也塗上歌詞，亦有左耳戴上8個耳環的造型！



Sammi在一年半前收到《萬》曲的音樂Demo，「收到音樂部份後，一直未搵到可以描述到自己心境嘅歌詞，直到收到呢份歌詞，個感覺就係『係佢喇！』」為表達歌詞內容意境，Sammi跟MV導演莊少榮研究，「結果我同導演有相同睇法……整體希望帶出人喺生生不息嘅狀態入面，喺唔同境況期待萬物有時，喺每件事都有好嘅生機好嘅出路。」



