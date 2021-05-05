﻿陳豪搏殺 萬能阿媽裝嵌剪髮乜都識 40歲陳茵媺街頭暴走 陪仔女放電

上月16日「入五」的陳豪（阿Mo）3月為無線新劇《白色強人II》到內地拍攝，直至周日（2日）才回家。21日酒店隔離加1個月的拍攝時間，搞到阿Mo五十大壽也要透過視像與家人隔空慶祝，一向識做的陳茵媺（Aimee）叫埋奶奶和3個仔女開Live唱生日歌，o氹到老公係咁甜笑！Hubby不在身邊，Aimee都冇偷懶，萬能阿媽一個湊三個陪食陪讀書陪玩仲要整埋蛋糕開生日會。早前，住南灣的Aimee就湊仔女到淺水灣踩滑板車，年屆40，上圍一向豐滿的陳太仲喺街頭奔走陪玩，幾好睇㗎個畫面！



自從結婚生仔後，陳茵媺就淡出幕前專心相夫教子，等老公可以安心出去搏殺，阿Mo亦經常大讚Aimee是好老婆、好媽媽，事關呢位「最強賢內助」除了湊小朋友，連補習老師、傢俬安裝師傅、髮型師都撈埋，連課外活動都安排得相當妥當，每隔兩星期便帶子女到寓所附近行山、游水。早前傍晚5時，Aimee又陪3個寶貝去淺水灣沙灘旁的石屎地玩，7歲大仔陳梓燁（Aiden）和6歲二仔陳浩鋒（Nathan）踩住滑板車周圍轆，5歲「小公主」Camilla唔鍾意踩車車，所以媽咪就同囡囡玩捉「依因」。



阿媽玩得最開心



本月初踏入四字頭的Aimee體力相當驚人，其間起勢咁跑，避完Camilla又追住「飆車」中的Nathan，之後 Aiden都加入捉媽咪。跑足廿分鐘，做開運動的Aimee都冇喘氣，仲忽然帶頭於鬧市跑去商場，觀乎各人的表情，應該係媽咪玩得最開心，同行的工人姐姐就冇咁好氣，「的」住主子架車仔慢慢行。見囝囝係咁拍部零食販賣機，Aimee即刻帶仔女去便利店買健康的Yogurt頂替，臨走發現《頭條日報》記者在場，她又叫大家向鏡頭Say Goodbye，而搞鬼的Aiden和Nathan更哄埋鏡頭說：「Bye-bye Camera！」另一日下午3時許，Aimee獨自現身THE PULSE行街，剛買完水上用品的她孭住袋戰利品，在童裝店細心揀手袋仔及裙仔，可能想買禮物畀剛5歲生日的囡囡做生日禮物，可惜兜了一圈冇嘢睇啱。



採訪：張詠森