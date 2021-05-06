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男友來港密會一星期　Stephy笑言：傾吓偈

2021-05-06 列印
■馬志威大讚Stephy專業及經常提點他。
■王子早前來港與Stephy和「傾吓偈」。 資料圖片
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　　鄧麗欣（Stephy）與馬志威昨日齊出席主演新片《12日》的開鏡拜神儀式，兩人在片中由拍拖到結婚！Stephy直言是從影以來最多親熱戲的作品，並有牀上戲和要露肩。談到事前有否問准男友「王子」邱勝翔？她說：「有，講晒。佢近來都有拍親熱戲，所以大家公平，大家都不要問太多。」

　　Stephy亦承認王子早前來港相聚了一星期，笑言久沒見面「大家傾吓偈」，但避談有否「激情戲」。問她和男友的感情是否已昇華？Stephy笑道：「昇華晒！神交，昇上神壇！」

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