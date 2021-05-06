﻿「天空小說」紅遍省港澳 播音皇帝李我逝世 享年99歲

有「播音皇帝」封號的著名播音人李我（原名李晚景）昨日離世，享年99歲。李我去世的消息由資深電視幕後人劉天賜在社交網透露，網友紛表惋惜，並關心與李我逾70年形影不離的遺孀蕭湘，希望她能節哀順變。



劉天賜昨於社交網透露李我（原名李晚景）離世，他寫道：「李我先生走了！」享年99歲的李我，在1946年於廣州始創電台「天空小說」，口述自撰故事，化身不同角色，每部作品講得高潮迭起，變化多端，隨即大受聽眾歡迎，三年後在港加入麗的呼聲，將「天空小說」帶進香港市場同樣廣受歡迎，更以「天空小說」題材拍攝電影，李我亦有粉墨登場，其後更獲澳門的電台羅致，卻被指因作品得罪人要腰斬播出而離職轉行。



廣州搭飛機來港飲餐茶



豬籠入水時期的李我，財源滾滾來，支出不加節制，甚至會搭飛機即日來回廣州和香港只為飲餐茶！看盡人情百態，亦為李我提供更多創作靈感。李我成名前，在青少年時期經歷過赤貧、首段婚姻遭妻子背叛，其後落戲班當演員四出演出，及後經營生意失敗，到創作「天空小說」名成利就，更讓他遇上相親相愛逾70年的太太蕭湘。



夫妻恩愛逾70載



蕭湘亦有「播音皇后」封號，她因協助李我輯錄「天空小說」結緣，兩人婚後形影不離，是圈中公認的模範夫妻。兩人的兒子在70年代因參與綁架案，最後罪成被判入獄，哄動一時。



李我在81年演出無線處境劇《香港81》至《香港86》，劇中的角色相士「覺悟因」深入民心，他亦於該系列結束後退休。李我近年行動不便入住護理院，蕭湘也陪丈夫一起入住，鶼鰈情深！車淑梅昨日分享探望李我的合照，並寄語蕭湘要保重。



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