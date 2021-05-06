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﻿《講古》記述一生傳奇

2021-05-06 列印
■李我生前著作甚豐，《李我講古》系列為自傳細訴生平。
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　　李我一生充滿傳奇，著作甚豐除了令他紅遍省港澳、名成利就的「天空小說」外，晚年的《李我講古》系列，則是記載生於廣州的他，傳奇曲折身世和見聞。

　　據該系列的簡介，集粵劇老倌、編劇、電台播音人和影視演員等於一身的李我，以精湛表演天份和專業修養，贏得聽眾、觀眾和讀者的愛戴。堪稱「鬼才」兼「急才」的李我生前敬業樂業，曾為商台同事書對聯「話到口邊留半句 理從是處讓三分」，不恃口才了得，得勢不饒人。
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