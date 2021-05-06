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﻿黃樹棠設靈 親友哀別

2021-05-06 列印
■資深演員黃樹棠享年74歲。
■黃文慧哭訴不捨得兄長離世。
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　　資深演員黃樹棠上月因肺癌離世，享年74歲，家屬昨日在殯儀館為他設靈。黃樹棠的胞妹黃文慧難忍哀傷，哭訴不捨得兄長，只當他出外景、環遊世界。眾多圈中人，包括昔日亞視藝人陳煒、歐錦棠、尹天照與袁文傑等前來致祭。

　　黃樹棠的兒子榮璋指爸爸走得突然但不痛苦，生前只交代撒骨灰在紀念公園，他亦感激爸爸留院時獲演協、古天樂及武師工會慰問。
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