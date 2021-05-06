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﻿吳偉豪缺席《愛．回家》宣傳活動

2021-05-06 列印
■吳偉豪日前被指涉流出不雅短片。資料圖片
■劉丹和呂慧儀接受傳媒訪問。
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　　無線處境劇《愛·回家之開心速遞》台前幕後昨日舉行宣傳活動，日前被傳流出不雅短片的「朱凌凌」吳偉豪缺席。

　　有指吳偉豪已報警備案，劉丹嚴肅地表示：「大家應該幫幫手，唔好發大件事，冷靜落嚟讓事件丟淡。後生仔承受唔到咁大刺激。」呂慧儀則說：「呢幾日佢（吳偉豪）係無通告嘅。」事件已交由警方處理，她認為外人不宜說太多；周家洛和蘇韻姿以訊息慰問吳偉豪，並獲簡短回覆。
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