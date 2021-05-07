string(0) "" 骨灰撒紀念公園 黃樹棠出殯兒子不捨 | 頭條日報
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骨灰撒紀念公園 ﻿黃樹棠出殯﻿﻿兒子不捨﻿

2021-05-07 列印
■黃榮璋捧着黃樹棠的遺照步靈堂。
■黃榮璋與黃文慧為棠哥打點後事。
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　　資深演員黃樹棠上月因肺癌離世，享年74歲，昨日於紅磡世界殯儀館出殯，靈柩移奉鑽石山火葬場火化。黃夏蕙前來送別棠哥，陳展鵬夫婦、鄭則仕夫婦、張文慈等致送花圈。

　　黃樹棠兒子黃榮璋表示一直與爸爸同住，少少事便會勾起回憶，但爸爸走時沒辛苦，也戥他開心，他說：「由細到大爸爸都放縱我，不會打罵，好支持我，只要不吸毒便好，所以爸爸都不太擔心我。我們似兩兄弟，現時感覺冇咗阿爸，冇咗兄弟。」談到爸爸生前計劃拍網上電影，榮璋表示爸爸生前有很多工作在身，一月知道患癌，突然很快惡化，他曾安慰爸爸病好後再拍，可惜結果這樣。

　　榮璋指爸爸生前已交代好身後事，選擇綠色殮葬，將骨灰撒在紀念花園。

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