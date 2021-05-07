湯洛雯生日被催婚 馬明答你唔到

47歲的馬國明與女友湯洛雯（靚湯）自公開戀情後，不時傳出婚訊，有指未來岳父湯鎮宗送別墅做新婚愛巢，但當事人否認傳聞。昨日是靚湯34歲生日，她在社交網貼上獨自向Q版獨角獸生日蛋糕許願的照片，並留言：「又長大了，只求生活快回到正軌，大家身體健康，知足常樂！」男友馬明亦留言祝賀：「祝身體健康……」並附加多個慶祝表情符號，但被網民嫌「咁行㗎」。



馬明剛拍完《白色強人Ⅱ》返港，問他安排了甚麼節目為女友慶祝？他說：「沒有特別，都是吃餐飯。」說到有網友指他的祝賀留言好行，馬明說不需要理會別人。至於送甚麼禮物給女友？馬明大賣關子、笑言是秘密。追問他會否今年迎娶靚湯？馬明回答：「未知，真係答唔到你！」



