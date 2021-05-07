string(0) "" 《逆天奇案》演警察溝女勁蠢 黃智賢現實冧女有一手 | 頭條日報
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《逆天奇案》演警察溝女勁蠢 ﻿黃智賢﻿﻿現實冧女有一手﻿

2021-05-07 列印
■Ben形容今次演的「Nic Sir」查案雖醒，但追女仔卻好鬼蠢。
■19年，Ben與惠英紅合作的《鐵探》中，演總警司「程Sir」。
■因疫情關係，Ben所開的美容院生意大受影響，只望疫情盡快過去。
■Ben在《逆天奇案》中飾演重案組督察「Nic Sir」。
■Ben在劇中有不少狂追蔣祖曼演的「律政界女神」戲份。
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　　黃智賢（Ben）最近在TVB新劇《逆天奇案》中飾演重案組督察「Nic Sir」，雖然再演警察角色，但Ben不覺厭，因每次都有不同及有趣一面，好似今次的「Nic Sir」查案雖醒，但狂追蔣祖曼演的「律政界女神」卻好鬼蠢。不過現實中，聲稱不懂製造浪漫的Ben，冧女確有一手，拍拖時無心之舉足以令老婆記到o依家。撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致

髮型：Hair Culture by Willie Chan 場地：台北·寬巷子 @ 海港城

　　繼《雜警奇兵》和《鐵探》後再演警察角色，Ben仍未覺厭，「警察元素有好多種，可以有唔同character，同唔同崗位或者案件，好似《雜警奇兵》會地啲，但今次專做大案，可能同觀眾抽離一啲，但又可以畀到推理同懸疑部份。」

　　劇中跟蔣祖曼首次合作兼演情侶，Ben笑指對方與外表不符，「佢幾好笑，cool cool哋，玩落係個小妹妹咁，佢個角色係律政界嘅女神，表現好cool，我一見到佢，覺得佢好charm，好想追佢，但呢個阿Sir破案就叻，但追女仔就好蠢啦！哈哈！唔知點埋手，佢好又cool咁對我，變咗我要用啲計仔。（有戲院包場追佢？）但作為督察薪金有限，唔係富家子弟，唔可以真係包場，只可以包九宮格附近幾個位，呢類情節幾有趣幾好笑，呢個傻佬做埋啲咁嘅嘢。」

　　現實中，Ben冧女就醒得多，當年仍是女朋友的太太Maggie，到現在依然覺得浪漫仲不時掛在口邊，「我其實冇特別去諗一條橋，我冇咁有心計去相處，但記得有次打風落大雨定係豪雨嗰啲，啲街水浸，我唔想佢濕到腳，就孭佢踩住水行過去，點知一孭起佢，佢就係咁笑！唔知係咪覺得我好似傻佬咁，我當時只係想嗱嗱聲過咗嗰個位，原來佢話未畀男人孭過喎！乜原來好特別嘅咩？我哋相處當中有啲咁樣嘅片段，當時我只係想快啲解決個問題，原來佢係覺得好romantic，記咗咁多年。」

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