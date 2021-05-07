《疫後冲遊》冬蔭妹繼續晒身材 ﻿胡慧冲﻿﻿烈日下拍攝曬燶腳﻿

疫情下冇得出外旅行，觀眾對旅遊節目需求更大，「泰國通」胡慧冲(Roger) 的《冲遊》系列第六輯《疫後冲遊》成為J2台重點節目。新一輯唔止提供疫情後泰國嘅新資訊，仲會加重料，如加多咗好拍檔冬蔭妹着泳裝，大晒32C上圍及39吋長腿片段。胡慧冲笑說：「雖然冇靚仔睇啫，但都有靚女、靚衫、靚景睇呀！」睇咗當去咗，所以觀眾反應唔錯。採訪：方騫平







《疫後冲遊》現安排於J2台，逢星期一、二、四及五晚九時半播出。今次胡慧冲拍足兩個月，分別去咗曼谷、曼谷旁邊嘅佛統府、巴堤雅、布吉島取景，介紹一吓疫情下經營嘅特式餐廳、staycation酒店等、仲會探討吓港人熟悉嘅旅遊蒲點翟度翟weekend Market丶唐人街、昔日著名夜市Neon Night Market等最新狀況和逆市求存方法。



因為拍攝時正值疫情緩和時候，跟現況有啲出入，胡慧冲笑說：「唔緊要啦，睇咗當去咗！」他又透露樣靚身材正嘅冬蔭妹，今次再玩盡啲，唔止喺酒店暢泳，仲會扮醜樣、用廣東話跟他互寸，好有火花：「自從拍完比較嚴肅嘅節目《你還好嗎？》後，我患咗『對白NG症』，呢個症狀帶埋嚟呢個節目度，尤其同冬蔭妹一人一句講廣東話，第一集開頭NG咗接近100次。」問到係咪畀冬蔭妹噴血身材影響分咗心？他笑住否認：「唔會喇！我喺現場要兼顧咁多嘢，點會目及佢身材呀！而且合作咗六輯，冇呢啲諗頭。」不過，Roger今次對自己要求多咗，仲拍到曬燶咗雙腳，更因頻頻出入一冷一熱地方搞到病咗3次：「疫情下唔知幾時通到關，但最重要觀眾睇得開心，尤其o依家TVB綜藝節目由『掌門人』曾志偉揸fit，佢最鍾意娛樂同歡笑，將旅遊節目搞得開開心心咪好囉。」



