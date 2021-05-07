周柏豪認叻冧老人家最掂 ﻿阿Sa自爆﻿﻿心軟兼好易o氹﻿

阿Sa（蔡卓妍）與周柏豪繼17年電影《原諒他77次》後，原班人馬再度合作新戲《感動她77次》，今次更加入泰國靚仔演員Mario Maurer飾演兩人之間第三者，阿Sa坦言跟對方以英語演戲有一定難度。講到感動，阿Sa和柏豪自認心軟兼好易o氹，不過亦好叻o氹身邊人開心，兩人特別擅長冧老人家，婆婆和嫲嫲成為主力受惠對象。撰文：杜淑霞 攝影：李維隆



場地：Hyatt Centric Victoria Harbour Hong Kong



阿Sa和柏豪覺得《原諒》以嗌交為主，今次則要深情戲居多，但阿Sa未被大量喊戲難到，而是被英文對白考起，因要跟泰國演員Mario對戲，「我要同佢講英文，我又做律師，講好難嘅術語，今次真係狂NG，實在太難講啲英文字，平時溝通簡簡單單都話冇乜所謂，拍戲你要好字正腔圓，Mario都好好，佢知我母語唔係英文，有時NG好多次，佢都唔會唔耐煩。」



講到現實中被感動，阿Sa自爆好易o氹，「我係極度受軟唔受硬，你用軟招就死啦！但唔係求其講『我好愛你』就相信，當我感覺你係真心去講或者為我做啲嘢，我就可以畀晒啲嘢你，攞去！（死穴？）屋企人同埋朋友，可能我冇兄弟姐妹，爹哋媽咪離婚，我好細個慣咗要人哋對我好，要對人哋好好先。」自認極度心軟的柏豪，死穴就是屋企人，「為咗屋企人好多嘢都可以犧牲，好多嘢可以唔理，最緊要佢哋開心安全健康。」



兩人又話好鍾意o氹人開心，阿Sa說：「我唔係專登感動人，但係非常鍾意o氹人開心，我要對人哋好好，咁我就會賺到人哋對我嘅少少好囉！所以我唔介意做任何嘢。（最鍾意o氹邊個？）我阿嫲好易滿足，90幾歲好勁，佢好搞笑，我嘅樂觀係遺傳自我阿嫲！」柏豪以往最鍾意o氹已離世的婆婆開心，但原來他跟戲中角色一樣冧外母也了得，「同角色一樣幾歲到八十歲嘅老人家都鍾意我（阿Sa：幾歲嘅老人家！）哈哈！ 幾歲嘅老人家到幾十歲嘅小朋友我都搞得掂，現實生活我都覺得自己係咁。」



