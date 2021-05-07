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帶老公仔女出席敲鐘儀式 謝茜嘉艾芭公司首日上市勁升30%

2021-05-07 列印
■謝茜嘉透露公司有如她第四個孩子。
■謝茜嘉與丈夫Cash（左）及子女出席公司上市儀式。
■謝茜嘉對公司上巿十分興奮。
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　　電影《神奇4俠》40歲女星謝茜嘉艾芭2011年創立環保生活品牌The Honest Company，昨日首日在美國納斯達克股票市場掛牌，謝茜嘉艾芭帶同丈夫Cash Warren及三名仔女、其公司行政總裁Nick Vlahos到紐約納斯達克股票交易所敲鐘。謝茜嘉表示：「我有三個孩子，我會說Honest是我第四個孩子，你應該要有一些產品你能信任的，我們就做到了，這對年輕一代非常重要，他們主導了消費者的習慣，活得更有意識。」謝茜嘉持股共700萬股，昨日的市值升至1.3億美元（約10.1億港元）。

　　其公司首日上市，股價由開市的16美元（約124港元），升至收市的23美元（約178.3港元），升幅超過30%，最高升幅達44%，目前公司市值達到21億美元（約162.8億港元）。其後她受訪表示感覺如發夢一般，並感謝忠實客戶的支持，她對公司的前景亦十分樂觀。

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