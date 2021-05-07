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﻿九展演唱會開鑼 MIRROR快歌打頭陣 晒肌惹「鏡粉」尖叫

2021-05-07 列印
■MIRROR以戰士Look登場唱跳《ASAP》，為一連六場的演唱會揭開序幕！
■（左起）Frankie、Lokman、Alton、Anson Kong和Tiger晒肌！
■MIRROR甫登舞台，全場觀眾即尖叫連連！
■Anson Kong的粉絲為偶像打氣！
■「神徒」以粉紅色會服撐Anson Lo。
■記念品售賣處開騷前關閉，令部份觀眾不滿。
■花姐大受「鏡粉」歡迎。
■Do姐亦有捧場。
■Alina入場為男友打氣！
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　　人氣男團MIRROR假九展舉行的六場演唱會昨晚開鑼，因應防疫措施，場館入座率為75%、約逾2500位觀眾。MIRROR成員以戰士Look打頭陣，連唱兩首快歌，即時炒熱全場氣氛，台上台下一樣High！當Lokman等成員在台上晒肌時，「鏡粉」就紛紛尖叫！

        MIRROR的演唱會昨晚8時40分開騷，熒幕出現眾成員的名字時，「鏡粉」已瘋狂尖叫！MIRROR十二位成員以黑白戰士造型跳唱《ASAP》，為演唱會揭開序幕，全場觀眾馬上興奮得紛企起一邊睇騷一邊舞動手燈，氣氛熱烈！MIRROR接連獻唱快歌《WARRIOR》，台上台下情緒更高漲！

　　眾成員亦有獨唱和不同組合的獻唱環節，Anson Kong（江𤒹生）獨唱《黑之呼吸》並騷結他功力，又獻唱《鬼滅之刃》主題曲《紅蓮華》！他其後聯同Alton、Frankie、Lokman和Tiger，以白衫黑褲Look獻唱連串Medley，期間更除上衣晒肌，粉絲紛放聲尖叫！

紀念品售賣處收檔惹不滿

　　演唱會紀念品售賣處在開騷前落閘收檔，有「鏡粉」見狀起哄大感不滿，鼓譟要求繼續開檔。

　　昨晚有不少藝人前來捧場，ERROR成員肥仔、阿Dee及保錡入場時，觀眾紛報以尖叫，大批Fans上前「集郵」，他們亦來者不拒。MIRROR的經理人花姐（黃慧君）坐上控制台時，全場起哄，花姐向觀眾揮手，儼如女皇出巡！而Do姐鄭裕玲、RubberBand主音6號、Stanley的女友Alina、黃修平和莊文強亦有捧場。而大會獲安排明日場次門票的吳肇軒，到場取票時才知自己擺烏龍！
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