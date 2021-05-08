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許瑋甯首開腔回應離婚傳聞

2021-05-08 列印
■許瑋甯及邱澤為電影《當男人戀愛時》謝票。
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　　許瑋甯及邱澤主演的電影《當男人戀愛時》上映至今全台票房已累積近3.9億台幣，成為台灣電影票房第六位，昨日在台灣舉行謝票記者會。日前傳出與攝影師男友劉又年秘婚又離婚的許瑋甯，首度回應感情狀態，她說：「我們都很好啊！我們兩個都想往婚姻那條路上走，但沒有成功，謝謝大家關心。」最後則補充指，現在是在很和平、理性的狀態，大家都還是朋友。

　　眾人現場兌現對票房破億的承諾，派發300份片中邱澤最愛的「粉蒸肉」與情人茶飲品給觀眾。

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