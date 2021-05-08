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申敏兒花三個月學高台跳水

2021-05-08 列印
■申敏兒（中）在新片演跳水運動員，目標是奧運金牌。
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　　韓國女星申敏兒近年因為男友金宇彬患癌，她一直不離不棄照顧男友，金宇彬已康復開始復工，申敏兒亦重返影壇，其新作《夢魘》剛於香港上映。《夢魘》是套驚慄片，申敏兒與李裕英扮演兩名高台跳水選手，申敏兒為挑戰高台跳水，花上三個月學習。

　　申敏兒表示：「我本身喜歡游泳，不過跳水是另一回事，尤其是我有點畏高，所以要克服站在高台上。」片中申敏兒要素顏示人，她笑稱：「素顏我確實感到不習慣，覺得好像赤裸裸示人，其後習慣了便沒事。」

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