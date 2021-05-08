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靜靜雞返英過母親節 ﻿謝嘉怡﻿﻿為媽咪送驚喜﻿

2021-05-08 列印
■謝嘉怡與母親擁抱，十分溫馨。
■謝嘉怡上載與愛犬的合照。
■Gigi與家人帶媽咪郊遊。
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　　明日是母親節，港姐冠軍謝嘉怡去年從蘇格蘭來港參選港姐，當選後留港發展，至今已有10個月沒見身在蘇格蘭的媽咪。原來謝嘉怡已靜悄悄飛返蘇格蘭，在母親節前夕給媽咪送上驚喜。

　　謝嘉怡昨日在社交網上載短片，又貼上與愛犬的合照。短片中謝媽媽正在廚房，當她見到女兒突然在面前現身，「O晒嘴」大為驚喜，即上前與乖乖女緊緊擁抱，場面溫馨感人。謝嘉怡留言道：「經過相隔10個月的時間，終於返到屋企給媽媽驚喜。」同屆港姐亞軍陳楨怡和季軍郭柏妍都留言指Lisa兩母女很sweet。

　　另外，已為人母的梁詠琪（Gigi）近日一家三口，聯同雙胞胎弟弟陪媽咪遊大嶼山心經簡林預祝母親節，非常孝順！Gigi感慨景點在疫情下變清靜，但又因此令她多了機會周圍走，去重新認識這片土地。

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