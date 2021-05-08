﻿MIRROR首場演唱會 花姐畀60分 姜濤有緋聞女友伴舞 被「鏡粉」感動眼濕濕

MIRROR一連6場演唱會前晚在九展開鑼，12位成員MIRROR使出渾身解數冧「鏡粉」，Edan和Anson Lo帶病上陣；有緋聞女友黃曦誼（Candy）伴舞的姜濤，其後被Fans的熱情感動到眼濕濕！



人氣男團MIRROR前晚在九展舉行首場演唱會，12位成員落力地為「鏡粉」送上勁歌熱舞，各成員有不同組合或個人表演環節，Frankie、Lokman、Alton、Anson Kong和Tiger在台上換衫，赤膊晒肌，令全場尖叫！同樣有晒肌的Stanley，他的女友Alina就在社交網笑言「嚇死本小姐」！



兄弟情令「鏡粉」動容



帶病上陣的Edan略帶聲沙自彈自唱《E先生連環不幸事件》，並與Lokman合唱《香港地》，Rap得有板有眼！同樣抱恙的Anson Lo以露腰裝，扭腰自摸獨唱《二十四個比利》及《EGO》，Jer則晒舞功，唱新歌《狂人日記》時飊高音震懾全場！



MIRROR的兄弟情也令「鏡粉」動容，當姜濤、Anson Lo、Anson Kong、Jer及Ian合唱一系列單飛歌時，全場大合唱《蒙著嘴說愛你》，五子又搭膊唱《神隊友》，雙Anson更拖手扮咀！當MIRROR獻唱《給自己的信》前，熒幕播出拍攝《調教你MIRROR》片段，不乏成員爆喊鏡頭，場面感人！他們其後以白馬王子Look登場，隊長Lokman表示MIRROR成軍兩年半，傻吓傻吓各有想法，迸出不少火花，但生命就是「要有火花才能走下去」！



選唱Candy《YOLO》主題曲



眾成員隨即登上升降吊船，徐徐在半空移向「山頂位」，姜濤全程扶實欄杆，被隊友取笑畏高，有Fans就拍得姜濤獻唱MIRROR出道作《一秒間》時眼濕濕扁嘴哽咽，並用力索鼻忍淚，Jer見狀即𢭃他下巴及搭膊安慰！



姜濤其後Solo首度表演彈古箏及獻唱《Master Class》等歌曲，當姜濤和Ian合唱時，更有曾與姜濤傳緋聞的黃曦誼（Candy）擔任伴舞；Encore環節時，姜濤似不擔心「姜糖」會呷醋，選唱Candy有份參演的《YOLO的練習曲》主題曲。MIRROR最後為「鏡粉」送上《One And All》，為首場演唱會畫下句號！



MIRROR的經理人花姐（黃慧君）在完騷後受訪，她認為MIRROR首場演出的狀態不及總綵排，並自認嚴苛，只給他們60分，又直言最擔心MIRROR的體力和抱恙的Edan和Anson Lo，「醫生叫他們不要講話，要食藥和不停飲水。Anson Lo壓力很大，有些音唱不上去。」花姐直言「唱多過講」是希望給曝光率較少的成員機會。