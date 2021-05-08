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﻿捱眼瞓睇足全場 Do姐入埋後台合照

2021-05-08 列印
■Do姐在完騷後，進入後台和MIRROR合照留念。
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　　「Do姐」鄭裕玲前晚為欣賞MIRROR首場演唱會，罕有地樂意「捱眼瞓」捧場，睇足全場外更在完騷入後台影和MIRROR大合照留念，她昨日在社交網寫道：「昨晚看了MIRROR演唱會首場！好睇！多謝邀請！」大合照時更有她最痛錫的姜濤在旁呢！

　　林嘉欣前晚就暫撇女兒，和老公袁劍偉拍拖捧場，並大讚MIRROR可愛又有感染力，令人無法忘懷，她亦被坐在旁邊的ERROR感染，睇得興奮！ERROR成員阿Dee就分享與林嘉欣的合照道：「我個世界停頓咗！」花姐則在昨日凌晨3時，在社交網上載與MIRROR大合照，並寫道：「終於完成第一場，今日未算完美，明天努力。MIRROR辛苦你哋，Love U！」
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