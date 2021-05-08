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﻿提早1粒鐘賣紀念品 營業至晚上11時

2021-05-08 列印
■有「花粉」帶備燈牌撐花姐。
■昨晚亦有很多「鏡粉」選購紀念品。
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　　MIRROR昨晚在九展舉行第二場演唱會，前晚首場開騷前因演唱會官方紀念品售賣處被指提早收檔，引起部份粉絲不滿。

　　大會昨日在MIRROR社交網宣佈，售賣演唱會紀念品有最新安排，稱為更有效疏通人群及維持現場秩序，將提早一小時，即由下午4時開始發售紀念品直至現貨售罄，現場亦會設置更清晰指示牌。大會亦指現場現貨有限，建議粉絲可到MOOV Shop訂購。而售賣處昨晚秩序大致良好。
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