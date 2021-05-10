母親節前夕向單親家庭送暖 ﻿唐安麒敖嘉年楊明莊思明﻿﻿愛心爆棚﻿

敖嘉年、楊明、莊思明和唐安麒喺母親節前夕(7日)送暖，日前出席由有艇搭、人間有情慈善基金、中華關愛長者福利協進會合辦的《媽媽我愛妳聯歡晚會》，跟幾十個單親家庭及其子女聚會，提早歡度溫馨節日。



當晚敖嘉年高唱《念親恩》；唐安麒則向單親媽媽分享「女人當自強」的心靈雞湯，更即場傳授美容扮靚之道；楊明和莊思敏邀請小朋友大唱卡拉OK，兩人玩到踎晒喺地，好受小朋友歡迎，眾人壓軸主持抽獎環節，活動上充滿愛。



唐安麒做人生導師



作為「人生導師」的唐安麒分享人生經歷來勉勵大家逆境自強，原來同樣出身自單親家庭的她，六歲開始和哥哥跟住媽媽生活：「媽媽一個湊住兩個，生活艱難，我哋一家3口住過劏房3年。我16歲半做美容學徒，然後再慢慢咁建立美容中心。記得我19歲時喺尖沙嘴一所舊樓開咗第一家蚊型公司，後來我先知道，媽咪知我唔夠錢，用咗一生5萬蚊嘅積儲嚟幫助我，媽咪嘅偉大令我好感動，更加體會到做人要努力向上。」由於做過劏房戶，唐安麒更加明白他們需要，所以出點綿力，送夠一個月的糧油，讓他們喺一個月內唔使愁。



楊明莊思明開心晒



楊明和女友莊思明以情侶檔姿態現身，同小朋友玩唱歌仔遊戲，大派禮物：「見佢哋玩得好興奮，我哋都好開心。屋企人好鍾意小朋友，有諗過結婚，婚後會生B。」而前晚他提前返屋企同媽咪食飯，買咗海鮮及外賣加餸。至於經常做義工的敖嘉年表示，疫情下小朋友少咗去玩，當晚在場的盡情玩過夠：「見佢哋充滿活力，跑足成晚，真係有啲招架唔住！感受到做父母嘅難處，我冇諗過生小朋友，阿媽都叫我唔好搞！」而前晚他同樣提早和媽咪食飯，還送她智能手機方便用「安心出行」出外食飯，最搞笑媽咪回贈一個用唔到的「摺龜」舊手機給他。



