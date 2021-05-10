  • 2021年5月10日 星期一
  • 27º
  • 83%
熱門： 母親節消費券隔離營疫苗六合彩

日報新聞 > 娛樂

徐睿知勢奪百想人氣獎

2021-05-10 列印
■徐睿知爆出連串負面新聞，但票數遙遙領先。網上圖片
Previous Next

　　韓國娛圈年度盛事「百想藝術大賞」頒獎禮將於周四舉行，大會官網舉行的人氣男女星獎投票將於今日截止，日前公開的初步投票結果顯示，《雖然是精神病但沒關係》女主角徐睿知，早前被爆與金正賢拍拖時是「控制狂」，更傳曾搭上多名男星，但徐睿知獲得的票數一直領先，截至昨日上午有61萬票，繼續拋離第2位的申惠善。去年憑《Start-Up我的新創時代》上位型男金宣虎，得票已衝破100萬，拋離獲81萬票的宋仲基。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd