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榮獲十個國際影后殊榮　邵音音：我梗係掂啦！

2021-05-10 列印
■邵音音和孫敬安齊支持Live Show。
■邵音音憑《老奶奶》揚威國際。 網上圖片
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　　邵音音及孫敬安昨日均有出席全球華人流行音樂總會主辦的「母親節live show」，主席孫敬安表示，該會在去年疫情下創立。音音姐為該會副會長，雖然痛風症發作，但笑言幸好毋須上台演出。

　　談到憑短片《老奶奶與無名子》獲得第十個國際影后殊榮，音音姐感激各地評審欣賞這部香港人拍的母子情電影，她說：「我哋一部戲都唔夠人哋荷里活片一個鏡頭，微電影得十分鐘，撈埋荷里活世界大片去比較，我十分鐘殺晒佢哋，我梗係掂啦！」

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