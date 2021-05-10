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摩洛哥老公疫情滯留香港 ﻿謝茜嘉﻿﻿日日見都有新鮮感﻿

2021-05-10 列印
■嘉姐笑稱拍畢節目即望撇甩老公享受Me Time。
■嘉姐今年1月下嫁拍拖約1年的摩洛哥男友。
■嘉姐獨自逗留無人島期間，開始檢視以往的自己。
■嘉姐指對住異國老公就如去旅行一樣，日日充滿新鮮感。
■事業心重的嘉姐稱無意辭去叱咤903總監的高薪厚職。
■身為旅遊達人的嘉姐盼疫後來個「報復式」出走。
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　　商台DJ謝茜嘉（嘉姐）近日為香港開電視節目《旅遊達人滯遊香港》擔任主持，身為旅遊達人的她在疫情期間無法出走，是次走訪本港不同地方，讓她重新認識這個城市、檢視自己的內心。今年1月閃嫁摩洛哥男友的嘉姐形容結婚為一趟旅程，皆因對住異國老公，日日也像去旅行般充滿新鮮感。

採訪：黎寶倫　服裝：Wagamamaplayground　

髮型：Brian & [email protected]　場地：THE STADIUM

　　此次，謝茜嘉最深刻去無人島取景，其間與「同伴」泰國小象公仔獨處一個多小時，令她回想起數年前買它一刻，仲忍唔住爆喊，「其實佢係一塊鏡，我睇到佢嘅寂寞，望番以前嘅自己，究竟一路走來我係點孤獨作戰？好似表面掩飾得好好，連自己都呃埋，武裝到想人哋點睇我，但真正係二仔底死跟。」幸前年到摩洛哥拍攝節目時，認識到做建築材料生意的男友，二人拍拖約1年便於今年1月結婚，從此樂與苦有人一起分擔，「記得疫情初期情緒唔好，但無論嗰日經歷幾多，返到屋企同男友傾一個電話就開心晒，咁仲唔係呢個人？」

用英語溝通 少鬧交

　　一直嚮往各自拼 搏後再聚的嘉姐，心態與價值觀上亦受疫情所改變，「以前覺得生小朋友先結婚，但疫情令我冇機會見到佢，大家分隔兩地，仲要唔知幾時完，而家如果冇名份係冇得團聚，除咗呢個功能性，你唔會知聽日發生乜事，所以好珍惜呢個人。」提到丈夫於去年11月開始滯留香港，雖然對得耐自然多了摩擦，但雙方以英語溝通，故難聽的說話不會衝口而出，再想到對方千辛萬苦來港團聚，她也冷靜下來，嘉姐續笑道：「我哋用外語溝通，加上文化差異，每日都有新發現，好似去旅行咁。」

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