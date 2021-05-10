採訪：黎寶倫 服裝：Wagamamaplayground
髮型：Brian & [email protected] 場地：THE STADIUM
此次，謝茜嘉最深刻去無人島取景，其間與「同伴」泰國小象公仔獨處一個多小時，令她回想起數年前買它一刻，仲忍唔住爆喊，「其實佢係一塊鏡，我睇到佢嘅寂寞，望番以前嘅自己，究竟一路走來我係點孤獨作戰？好似表面掩飾得好好，連自己都呃埋，武裝到想人哋點睇我，但真正係二仔底死跟。」幸前年到摩洛哥拍攝節目時，認識到做建築材料生意的男友，二人拍拖約1年便於今年1月結婚，從此樂與苦有人一起分擔，「記得疫情初期情緒唔好，但無論嗰日經歷幾多，返到屋企同男友傾一個電話就開心晒，咁仲唔係呢個人？」
用英語溝通 少鬧交
一直嚮往各自拼 搏後再聚的嘉姐，心態與價值觀上亦受疫情所改變，「以前覺得生小朋友先結婚，但疫情令我冇機會見到佢，大家分隔兩地，仲要唔知幾時完，而家如果冇名份係冇得團聚，除咗呢個功能性，你唔會知聽日發生乜事，所以好珍惜呢個人。」提到丈夫於去年11月開始滯留香港，雖然對得耐自然多了摩擦，但雙方以英語溝通，故難聽的說話不會衝口而出，再想到對方千辛萬苦來港團聚，她也冷靜下來，嘉姐續笑道：「我哋用外語溝通，加上文化差異，每日都有新發現，好似去旅行咁。」