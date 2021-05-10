居家教煮豬籠入水 肥媽自揭月賺40萬

在無線（TVB）主持下廚節目多年的肥媽（Maria Cordero）昨日出席一活動時，談到TVB或會減少下廚節目，她表示以往一年一個特輯，原本3、4月開拍，礙於疫情肆虐，擁個人下廚社交網帳戶的她笑言，在網上教煮餸更輕鬆。



肥媽道：「o依家唔使搭車，（在家中）化妝後行去煮就得！着條褲都可以着睡褲、拖鞋，幾舒服，每個月只做四日，都已經有六位數（十萬元計）收入，最高收試過一個月有40萬，下月會在內地網絡平台教煮餸，網上直播節目已有三至四個廣告收入，排隊都有十幾個！」談到參與TVB節目《日日媽媽聲》獲子孫越洋祝賀母親節，兒子叮囑她計劃退休，肥媽卻說：「日日叫人退休，退乜鬼啫！我o依家都屬於半退休，畀返啲自由我，我響屋企煮，擺上網都唔得？」



