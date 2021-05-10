母親節溫馨報喜 岑杏賢懷孕五個月 奚夢瑤宣佈迎第二胎

昨日是一年一度的母親節，眾多圈中人公開向母親表達心意！奚夢瑤和岑杏賢則分別宣佈懷孕的喜訊！岑杏賢透露已懷胎五個月；奚夢瑤的老公何猷君則笑指自己的家庭地位「又要下降了」！



賭王何鴻燊四房兒子何猷君，與內地名模奚夢瑤婚後育有一子何廣燊，他們一直希望再添家庭成員，近日有傳奚夢瑤再度懷孕，但兩夫妻未有回應，奚夢瑤近日仍如常分享靚相。直至昨日母親節，奚夢瑤在社交網分享老公牽着兒子，向她送花的照片甚溫馨，她留言道：「以後母親節就可以收兩束花啦。」猷君其後亦轉發該貼文，並寫道「我的家庭地位又要下降了！」



袁偉豪：帶靚女飲吓食吓



而去年與男友張嘉俊（Kelvin）結婚的岑杏賢，早前傳出懷孕暫別劇集《愛·回家之開心速遞》，她在昨日於社交網分享多張夫妻恩愛合照，宣佈懷孕5個月的喜訊，相片中的她依偎在老公身上，已明顯「見肚」。Kelvin亦有輕吻太太額頭，幸福滿瀉！岑杏賢留言道：「對的！今日主角係我……肚裏面五個月的BB。我同老公等待，做好BB詳細檢查，知道各方面一切正常，先分享呢一份喜悅！」岑杏賢的舊愛袁偉豪前日已分享母子合照，為媽咪慶生兼預祝母親節，他更留言笑道：「今晚帶呢位靚女去飲吓、食吓」，又貼出母子合照。



祖兒向媽咪送吻



容祖兒完成內地工作後趕及在母親節前返港，她昨日上載與媽咪的合照，除了送花外更向媽咪送吻，令媽咪十分開心！正於酒店隔離的阿Sa（蔡卓妍），就上載多張兒時與媽咪的合照，阿Sa笑言：「髮型真係好重要，對我同我阿媽嚟講都係。」她引用《妹妹》歌詞感謝媽咪！另外，古巨基、胡杏兒和陳凱琳等藝人，昨日亦分別貼出親子溫馨照，齊在母親節頌親恩！