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攬老婆「放閃」 森美盼再同行20年

2021-05-10 列印
■小儀與森美是最佳拍檔。
■森美罕有地分享和太太的合照。
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森美與太太Veronica結婚20年，育有一子一女，因太太是圈外人，森美甚少公開談及愛妻。

森美前日罕有地在社交網分享攬住太太的合照「放閃」，兩夫妻在迪士尼樂園的公主城堡前留影，森美寫道：「公主城堡前發現野獸跟公主，二十年前沒有盛大的婚宴，仍能走到今天，就用一張簡單的相片，交換再多走二十年。」網民紛留言笑指他們是「逆齡」夫妻，看來像「少男少女」！

另外，森美的好拍檔小儀同日亦有在迪士尼樂園出席活動，他們亦有合照留念，小儀更笑言：「唔知我個王子係邊個呢？」

圖：網上圖片
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