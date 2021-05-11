張藝謀回歸商業片隨即創出近年票房新高，問到為何選拍諜戰片？張藝謀直言是被劇本第一句對白「活著的去找孩子！」所感動，而拍攝期間遇上疫情需要停工兩個月，幸好一眾演員與導演合力克服難關，張藝謀說：「諜戰片不容許講廢話，每一句說話都有潛台詞，裏面有很多懸念、反轉......我盡量按照這個標準去做，諜戰電影不好拍呀！」
《懸崖之上》內地票房破八億 張藝謀坦認諜戰片不易拍
張藝謀回歸商業片隨即創出近年票房新高，問到為何選拍諜戰片？張藝謀直言是被劇本第一句對白「活著的去找孩子！」所感動，而拍攝期間遇上疫情需要停工兩個月，幸好一眾演員與導演合力克服難關，張藝謀說：「諜戰片不容許講廢話，每一句說話都有潛台詞，裏面有很多懸念、反轉......我盡量按照這個標準去做，諜戰電影不好拍呀！」
當局急撤換膳食供應商 隔離營「劣食」惹眾怒
印裔男子把變種新冠病毒帶入社區，政府緊急將多棟大廈逾一千名居民送入隔離營檢疫，暴露檢疫營伙食、支援、行政安排差勁，有入營市民怒罵膳食惡劣，無啖好食，更有家人進食後疑食物中毒，斥「入隔離營又唔係入咗黑洞...
2021-05-11
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不滿奶奶不做家務 廣西婦三度毒殺不遂囚四年
婆媳問題自古有之，但處理不好，亦會釀成悲劇。內地廣西有媳婦因不滿同住奶奶不幫忙照顧小孩、不做家務，竟動了殺機，三度落毒企圖殺害對方。奶奶其後入院求診，事件終被揭發，媳婦故意殺人罪罪成，被判入獄四年。 內地傳媒報道，江西省崇仁縣一名四十四歲鄺姓媳婦，丈夫長期在外工作，留下她與奶奶及孩子同住。但兩婆媳關係欠佳，二人分開吃飯，亦甚少交談。日常在家，奶奶不幫忙做家務，亦不照顧小孩，沒想到媳婦竟動了殺機。 當地警方調查事件後，拘捕該名媳婦。她最後承認不滿奶奶，指對方明明留在家中，卻不幫忙照顧小孩，亦不做家務，故想讓對方「早點死」。法庭判決時指，該媳婦多次有預謀殺害他人，行為已構成故意...
2021-05-11
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美最大燃油管道遭黑客攻擊 拜登宣佈國家進入緊急狀態
美國最大燃油運輸管道營運商殖民管道（Colonial Pipeline）遭黑客以勒索軟件攻擊，要暫時關閉整個網絡，或影響東岸燃料供應，導致價格急升。總統拜登政府宣佈進入緊急狀態，放寬部份路面運油的限制，以紓緩東岸的燃油供應緊張。 黑客上周四滲透入殖民管道公司的網絡，兩小時內盜取近一百GB的數據，之後鎖住系統，要求贖金換取解除封鎖，否則將偷取的數據在網上公開。美國一名前官員指，襲擊由一個名為「黑暗面」（DarkSide）的網絡犯罪集團所為。 汽油價格一度急升 殖民管道公司四個主要管道仍未恢復運作，但部份分支管道已恢復運作。有專家指，當局需在一兩日內解決事件，若延至五、六日都未...
2021-05-11
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享深水灣靚景 南山別墅淡雅廳堂時尚亮麗
港島南區豪宅地段，擇居於此身份象徵，今次精選的南山別墅坐落在淺水灣道頭段，放盤實用面積1961方呎，2套房單位設計，全屋裝潢簇新，最吸引是大露台對正無敵靚景，可盡覽深水灣海景、燙波洲及香港高爾夫球會全...
2021-05-11
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美股走勢呈兩極化 杜指破頂後回吐 納指挫350點
美國就業數據遠較預期差，但美股周一早段走勢兩極，傳統經濟為主的杜指再創新高，但科技股為主的納指則下跌。杜指曾升313點報35091點，升幅0.9%；納指則曾跌239點報13512點，跌幅達1.7%。 ...
2021-05-11
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新小白勤王衝冠
巴塞隆拿剛輪西甲主場與榜首的馬德里體育會互交白卷，繼續在積分榜排第三位，為保爭標希望今晚聯賽快車作客利雲特不容有失，中場新星柏迪矢言會全力幫助球隊。這名十八歲小將雖然並非在拉馬西亞青訓營成長，但表示自己一直有巴塞基因，全心成為隊長美斯的後盾，一於支持客勝。（Now4K 611、632台周三凌晨4:00直播） 去夏從拉斯彭馬斯加盟巴塞的柏迪，甫來投即受惠於教練朗奴高文重用青年球員的新政，迅即成為主力在各賽事上陣五十次。他在上輪聯賽0:0賽和馬體會後，超越隊長美斯以十八歲五個月之齡成為隊史第二年輕各戰線上陣五十場的球員。 學恩尼斯達連年捧盃 他坦言自己並非球會青訓產品，...
2021-05-11
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【銅鑼灣搵食】創新懷石料理x粵菜 期間限定櫻花季節餐單 混合中日料理地道風味與烹技 打卡手工菜
位於銅鑼灣的麒藝館，將懷石料理及粵菜精髓結合，推出以春日櫻花為題的季節餐單，呈現令人眼前一亮的中日料理。 懷石料理混合粵菜懷石料理與粵菜各有特色，但同樣精挑當造食材入饌，以及重視烹調技術。麒藝館的行...
2021-05-06
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2021-05-11
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社論——隔離營劣食駭人 官員抵鬧
為了堵截變種病毒入侵社區，政府如臨大敵，緊急將多座大廈逾一千名居民送入隔離營，以為一切按程序辦事，不會出亂子，怎知一日三餐出問題，有入營市民形容膳食惡劣，甚至有人肚屙，疑食物中毒。市民被送入隔離營，已經很無奈，甚不好過，竟然無啖好食，更有人食壞肚皮，反映負責管理工作的官員不把市民的福祉放在心上，應受譴責。 事件反映官方尋找膳食供應商，依照官僚招標程序，以價低者得，本來有其合理性，令公帑得以審慎使用，但問題在於，官員有沒有進一步跟進服務質素？選取供應商過程中，了解過一日三餐的營養成份之後，有沒有檢視食物是否達合理水平？有沒有試食？保證「過得自己」一關，如果不理，又怎知受眾可以...
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馬場浮世繪——美活人生波健士認罪罰九日
競賽董事小組昨日早上就波健士於四月十七日沙田賽事中策「美活人生」的方式繼續研訊，有關指控主要是指騎者未有合理地為馬匹爭取到最佳名次，當事人承認指控，小組聽過其陳詞後，決定罰波健士由五月二十四日開始停賽至六月二十六日，此期間共有九個賽馬日。 馬場浮世繪
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