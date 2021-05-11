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《懸崖之上》內地票房破八億 張藝謀坦認諜戰片不易拍

2021-05-11 列印
■張藝謀執導首部諜戰片《懸崖之上》，遇上重重困難。
■《懸崖之上》要克服大雪中拍攝難題。
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　　由名導張藝謀執導，英皇電影副主席楊政龍擔任總策劃，張譯、于和偉、秦海璐等主演的英皇電影《懸崖之上》，於內地已連奪7日票房冠軍，目前累積收入直衝八億人民幣大關，篤定成為五一黃金檔最賣座猛片。

　　張藝謀回歸商業片隨即創出近年票房新高，問到為何選拍諜戰片？張藝謀直言是被劇本第一句對白「活著的去找孩子！」所感動，而拍攝期間遇上疫情需要停工兩個月，幸好一眾演員與導演合力克服難關，張藝謀說：「諜戰片不容許講廢話，每一句說話都有潛台詞，裏面有很多懸念、反轉......我盡量按照這個標準去做，諜戰電影不好拍呀！」

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