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林奕匡充當色士風手拍MV

2021-05-11 列印
■林奕匡笑言再吹色士風，回憶返晒嚟。
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　　林奕匡近日聯同香港最大共融樂團True Colors Symphony（TCS），重新演繹迪士尼動畫電影《阿拉丁》中的經典歌曲《A Whole New World》，MV更在迪士尼的城堡前取景。

　　林奕匡在這次合作中充當色士風手，與來自不同背景的21名樂手一同合奏，完全體現了共融、和諧的一面。林奕匡表示今次合作讓他回想起求學時夾Band的日子，「以前我玩嘅係爵士樂樂隊，色士風手係會坐喺前排，今次拍MV亦一樣，所以好多回憶湧現。」

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