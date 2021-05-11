喜獲老公囡囡打氣 張嘉兒花5日練勁舞

張嘉兒、孟瑤、陳爽及張美妮前晚為無線節目《開心大綜藝》表演勁舞慶祝母親節，嘉兒自覺舞衣性感故加了薄紗，但老公很開放沒有意見，她又自言沒有舞蹈底子大感緊張，只得短短5日練習，但老公帶同寶貝女到現場為她打氣 ，笑言是最好的母親節禮物。



另外，單親媽媽孟瑤自爆覓得第二春，與一位在港生活的內地商人已拍拖一年，感情穩定但未有再婚打算。



另外，何依婷與游嘉欣在節目內玩遊戲，何依婷透露早前參與新節目在荒島求生，因此瘦了及曬黑兼出雀斑：「紫外線太勁，我即時去打斑，美容院不肯幫我打斑，因為皮膚太乾了打斑效果不好，要做幾次補濕療程先。」



