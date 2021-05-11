母親節搞新意思 ﻿MIRROR送康乃馨﻿﻿冧暈花姐﻿

MIRROR前晚第4場演唱會正值母親節，12子趁着節日向一直視同媽媽的經理人花姐獻花並送上《世上只有媽媽好》，令花姐笑言老土但很Sweet！Anson Lo則獲父母到場支持，一家三口於後台擁作一團溫馨滿瀉！姜濤再度感觸落淚，但很快收拾情緒，演出期間更高呼：「母親節快樂！」



前晚MIRROR在Star Hall舉行第4場演唱會，與呂爵安（Edan）一起主持遊戲節目《膠戰》的岑珈其、Jeffrey魏浚笙、徐浩昌（肥腸）、黃正宜（阿正）及劉沛蘅，齊戴Edan燈牌捧場，引起現場哄動，玄學家七仙羽師傅同樣獲粉絲爭相集郵。



前晚適逢母親節，MIRROR亦有祝現場觀眾：「母親節快樂」，完騷後更與經理人花姐慶祝，感激對方近3年來的照顧，12子齊齊向花姐獻康乃馨及合唱《世上只有媽媽好》，花姐笑言他們送花老土但好Sweet；Anson Lo父母亦有出席捧場。



姜濤感動哽咽落淚



登上升降台的MIRROR獻唱時，又到了姜濤感動時刻，唱了幾句就扁晒嘴，之後更哽咽落淚，身邊的Anson Lo和Jer不時搭他膊頭以作安慰；不過，到他個人表演環節時，姜濤已收拾情緒，演出期間更高呼：「母親節快樂！」



至於毛舜筠亦於母親節前夕撇甩家人，跟隨彭秀慧來見識MIRROR威力，之後更到後台與12子大合照，儼如小粉絲般分別與多位成員集郵；毛姐事後於社交網更貼圖留言：「多謝彭導演帶我去威，唔使再問MIRROR有幾勁，因為真係好好好勁，好耐都冇試過睇演唱會睇到咁High，嗌到聲都沙晒，跳到唔記得咗自己幾歲。」此外，有傳MIRROR入紙申請紅館跨年騷的消息，至於今晚尾場門票票價，有非法網站炒至逾23萬元！



黎明紅館騷加開兩場



而MIRROR成員Lokman、Anson Kong日前與關智斌亮相網台音樂節目，原來三人相當老友，更經常飯敍及Jam歌，關智斌表示與AK及Lokman是因為玩滑水經朋友介紹下認識，近來更發展成為「閨密」。



另外，天王黎明早前宣佈將於7月10至12日以及16至18日，時隔十年回到紅館舉行6場《Leon黎明Talk & Sing 2021紅館演唱會》，昨日早上進行優先訂票時，在短短半小時內已全部售罄，主辦方即時宣佈加開7月13及15日最後兩場。



